Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
15.6 C
Milano
17.2 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

2 ore fa
HomeMilano Spettacoli & TVDaniele Gattano, uno dei volti più originali della stand-up comedy italiana, torna...

Daniele Gattano, uno dei volti più originali della stand-up comedy italiana, torna sul palco con Perestrojka e Pancake, anche al Manzoni

Articolo precedente
Nuovo appuntamento con “Camera Isherwood” nella sede di Asa Milano: Andrea Mauri parla dei romanzi che ha amato (e anche dei suoi)
Gaiaitalia.com Notizie Milano
69
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

di Redazione Spettacoli

Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti.

Daniele Gattano torna a teatro con il suo nuovo irresistibile spettacolo: “Perestrojka e Pancake”. Un titolo che è già un programma: un divertente viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, raccontate con l’ironia tagliente e surreale che da sempre contraddistingue l’artista. Ti fidi dei doccia shampoo degli alberghi? E delle suore che fanno intravedere l’attaccatura dei capelli? Errore o ribellione? Se diventassi ricco, che ricco saresti? Bruni Tedeschi o Santanchè? Al posto dell’Inno di Mameli perché non una bella canzone di Mr. Rain? In un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Daniele Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa. “Perestrojka e Pancake” non è solo uno spettacolo teatrale: è uno spaccato ironico e dissacrante della contemporaneità.

Un’esperienza imperdibile per chi ama la comicità intelligente e l’arte di trasformare il banale in geniale.

 

 

 

(15 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Nuovo appuntamento con “Camera Isherwood” nella sede di Asa Milano: Andrea Mauri parla dei romanzi che ha amato (e anche dei suoi)
Milano
nubi sparse
15.6 ° C
16.7 °
14.8 °
82 %
1.5kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
18 °
Dom
18 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Nuovo appuntamento con “Camera Isherwood” nella sede di Asa Milano: Andrea...

Gaiaitalia.com Notizie Milano -