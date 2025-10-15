Daniele Gattano, uno dei volti più originali della stand-up comedy italiana, torna sul palco con Perestrojka e Pancake, anche al Manzoni

di Redazione Spettacoli

Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti.

Daniele Gattano torna a teatro con il suo nuovo irresistibile spettacolo: “Perestrojka e Pancake”. Un titolo che è già un programma: un divertente viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, raccontate con l’ironia tagliente e surreale che da sempre contraddistingue l’artista. Ti fidi dei doccia shampoo degli alberghi? E delle suore che fanno intravedere l’attaccatura dei capelli? Errore o ribellione? Se diventassi ricco, che ricco saresti? Bruni Tedeschi o Santanchè? Al posto dell’Inno di Mameli perché non una bella canzone di Mr. Rain? In un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Daniele Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa. “Perestrojka e Pancake” non è solo uno spettacolo teatrale: è uno spaccato ironico e dissacrante della contemporaneità.

Un’esperienza imperdibile per chi ama la comicità intelligente e l’arte di trasformare il banale in geniale.

(15 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata