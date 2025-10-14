Nuovo appuntamento con “Camera Isherwood” nella sede di Asa Milano: Andrea Mauri parla dei romanzi che ha amato (e anche dei suoi)

Nuovo appuntamento mercoledì 15 ottobre con il l’iniziativa letterario-culturale di Gaiaitalia.com Notizie con la collaborazione di ASA-Associazione Solidarietà AIDS “Camera Isherwood – Parole al Vento” quattro appuntamenti letterari tra cultura e società da settembre a dicembre.

Un incontro al mese,o a Milano nella sede di ASA in via Arena 25 fino a dicembre dalle 19 alle 20.

Scrive Christopher Isherwood in “Un uomo solo”:

“Ad esempio, le persone con le lentiggini non sono considerate una minoranza nel senso in cui la intendiamo. Perché? Perché una minoranza viene considerata tale solo quando costituisce una minaccia, vera o presunta, per la maggioranza”[….]

Nel corso di incontri aperti al pubblico, parleremo con i nostri ospiti di come la manipolazione sociale, resa evidente da numerosi autori del passato e contemporanei, riesca a creare divisioni inesistenti scatenando cacce alle streghe attraverso percorsi di dialogo tra ospiti e parole scritte in un percorso di consapevolezza che non esiste altra via per la pace che non sia il dialogo continuo tra differenze, unico mezzo per formare una consapevolezza che si opponga con successo agli abusi del potere e formi una coscienza collettiva forte contro le manipolazioni.

15 ottobre 2025 ore 19.00

Andrea Mauri

I romanzi che ho amato e vi parlo anche dei miei

Andrea Mauri, scrittore, critico e poeta

intervistato da Ennio Trinelli

(14 ottobre 2025)

