2 ore fa
HomeCultura Milano & LombardiaMilano. Gaiaitalia.com con Saif Eddine Abouabid per la presentazione di Allah, patria...

Milano. Gaiaitalia.com con Saif Eddine Abouabid per la presentazione di Allah, patria e famiglia alla Feltrinelli di C.so Genova

Tadej Pogačar vince il Lombardia per la quinta volta
Gaiaitalia.com Notizie Milano
64
Lettura: 1 minuti
Il libro “Allah, Patria, Famiglia. Al di là di ogni incomprensione, noi siamo fratelli!” offre una prospettiva coraggiosa ed innovativa sulle possibili sinergie tra tradizioni culturali e religiose spesso considerate distanti, se non proprio estranee ed avversarie. Attraverso riflessioni approfondite, il testo invita a considerare il valore delle somiglianze piuttosto che delle differenze, proponendo un approccio nuovo capace di promuovere una maggiore coesione sociale in Italia ed in Europa.

Il contenitore di cultura diffusa Camera Isherwood, progetto culturale-editoriale di Gaiaitalia.com Notizie e Gaiaitaliapuntocom APS, sbarca a Milano grazie alla collaborazione con Feltrinelli Librerie e con la media partnership di PressCommTech e di Michela Giorgini Ufficio Stampa.

Un appuntamento al mese da ottobre a giugno 2026 (pausa a gennaio), per una serie di incontri letterari sul tema del rispetto, dell’accoglienza e dell’uguaglianza attraverso il mezzo morbido della cultura. Lento, inesorabile e affascinante.

L’appuntamento è fissato per le 18.30 e alla presentazione seguirà il classico firma copie. Condurrà le conversazioni Ennio Trinelli.

Qui tutti i prossimi appuntamenti.

 

 

 

 

(13 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



