Agli Arcimboldi “Only Hits-Abba Symphonic”

Il pubblico milanese potrà rivivere la magia senza tempo degli ABBA con “Only Hits – ABBA Symphonic”, lo spettacolare show che arriverà sul palco del TAM Teatro Arcimboldi per la prima volta il prossimo 21 ottobre. Un evento imperdibile che celebra i 50 anni di capolavori musicali della leggendaria band svedese con un’interpretazione sinfonica grandiosa e avvolgente.

“Only Hits – ABBA Symphonic” trascende il concetto di semplice concerto tributo, proponendo un’esperienza immersiva e completa. Sul palco, diretti dal Maestro Simone Giusti, i musicisti daranno vita a un’esecuzione mozzafiato che unisce la potenza di una live band all’eleganza maestosa di un’orchestra sinfonica. Il pubblico sarà condotto in un viaggio emozionale e potente attraverso le hit più amate degli ABBA, da “Waterloo” a “Chiquitita”, da “Mamma Mia” a “Dancing Queen.

Lo spettacolo cura ogni dettaglio per replicare l’atmosfera distintiva delle iconiche performance degli ABBA. È un omaggio profondo all’eredità di una band che ha saputo conquistare il mondo con melodie indimenticabili e testi che toccano il cuore.

“Siamo entusiasti di portare ‘Only Hits – ABBA Symphonic’ su un palcoscenico così iconico come il Teatro Arcimboldi,” – dichiara il regista Emiliano Galigani – “questo show è il risultato di un lavoro appassionato che celebra la grandezza degli ABBA, offrendo al pubblico un’esperienza unica che unisce la nostalgia dei grandi successi alla maestosità dell’arrangiamento sinfonico. Sarà una serata indimenticabile, carica di energia, emozione e puro divertimento.”



TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

www.teatroarcimboldi.it

www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

(13 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





