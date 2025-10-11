Tadej Pogačar vince il Lombardia per la quinta volta

Tadej Pogačar ha vinto per la quinta volta il Lombardia. Nessuno come lui. Partito come un treno a 35km dal traguardo nessuno ha saputo resistergli: quasi due minuti al secondo, Evenepoel, e via via tutti gli altri.

E’ l‘ennesimo capolavoro dello sloveno che dopo il Giro d’Italia, il campionato del Mondo, il campionato d’Europa, ha vinto anche il giro di Lombardia in una stagione che definire straordinaria non è sufficiente.

(11 ottobre 2025)

