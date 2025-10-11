Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
20 C
Milano
20.9 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

27 minuti fa
HomeLombardiaTadej Pogačar vince il Lombardia per la quinta volta

Tadej Pogačar vince il Lombardia per la quinta volta

Articolo precedente
“Brescia Inclusione Digitale”, riaprono gli sportelli
Gaiaitalia.com Notizie Milano
126
Lettura: meno di 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
screenshot dalla diretta di Rai 2

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

Tadej Pogačar ha vinto per la quinta volta il Lombardia. Nessuno come lui. Partito come un treno a 35km dal traguardo nessuno ha saputo resistergli: quasi due minuti al secondo, Evenepoel, e via via tutti gli altri.

E’ l‘ennesimo capolavoro dello sloveno che dopo il Giro d’Italia, il campionato del Mondo, il campionato d’Europa, ha vinto anche il giro di Lombardia in una stagione che definire straordinaria non è sufficiente.

 

screenshot dalla diretta di Rai 2

 

(11 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
“Brescia Inclusione Digitale”, riaprono gli sportelli
Milano
cielo sereno
20 ° C
20.8 °
18.3 °
71 %
1kmh
6 %
Sab
20 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
19 °
Mer
17 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE
comune-brescia

“Brescia Inclusione Digitale”, riaprono gli sportelli

Gaiaitalia.com Notizie Milano -