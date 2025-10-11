“Brescia Inclusione Digitale”, riaprono gli sportelli

di Redazione Brescia
Dopo la pausa estiva, tornano operativi gli sportelli di facilitazione digitale del progetto Brescia Inclusione Digitale, promosso dal Comune di Brescia in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. Dal 14 ottobre al 16 dicembre 2025 si potrà nuovamente accedere gratuitamente al servizio di assistenza personalizzata, pensato per favorire un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.
Gli sportelli saranno aperti tutti i martedì, alla Biblioteca Casazza (via Casazza 46) dalle 14.30 alle 17.30, alla Biblioteca Sereno (Villaggio Sereno. Trav. XII 58/a) dalle 14.30 alle 17.30, alla Biblioteca Ghetti (piazza Luigi Buffoli 16) dalle 14.30 alle 17.30, alla Biblioteca San Polo (via Tiziano 246) dalle 14.30 alle 17.30 e al Centro Diurno Odorici (Contrada del Carmine 28) dalle 9.30 alle 11.30.
I facilitatori digitali, formati appositamente per questo compito, accompagneranno i cittadini nell’uso delle tecnologie, con particolare attenzione alle persone anziane. Il servizio è comunque aperto a tutte le persone che desiderano acquisire maggiore autonomia nella gestione dei servizi online, comunali e nazionali.
L’iniziativa, orientata all’inclusione e allo sviluppo della cittadinanza digitale, aiuta i cittadini a navigare in sicurezza e a difendersi dalle truffe online, permettendo inoltre di cogliere pienamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione nella vita quotidiana.
(11 ottobre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata