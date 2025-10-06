Joe Bastianich in “Money, il bilancio di una vita” in tour dal 24 ottobre

Per la prima volta in scena in uno spettacolo teatrale, Joe Bastianich è protagonista “Money, il bilancio di una vita”, un viaggio teatrale esplosivo che fonde narrazione, musica dal vivo e una potente componente visiva per raccontare il rapporto tra l’uomo e il denaro. Lo spettacolo è scritto da Joe Bastianich, Massimo Navone e Tobia Rossi e la regia porta la firma di Massimo Navone.

Siamo nel retro di un ristorante, dopo l’orario di chiusura. I camerieri riordinano, l’ultima luce si spegne… ma qualcosa di inaspettato accade: il locale si trasforma in un teatro gremito di spettatori. Realtà o finzione? È l’inizio di un gioco di specchi orchestrato da Joe, dove ristorazione e spettacolo si fondono in un’unica esperienza scenica. Due mondi diversi ma simili, dove il rischio economico è alto, e la soddisfazione del pubblico è tutto.

Lo show attraversa Italia e Stati Uniti, sogno e realtà, magia e vita vera.

Tra racconti di vita vissuta, visioni, canzoni e riflessioni, lo spettacolo esplora – con leggerezza e profondità – il legame tra economia, potere e società, ma anche quello con le radici, l’identità e i desideri più autentici.

TOUR 2025 – JOE BASTIANICH – MONEY, Il bilancio di una vita 24 ottobre Trieste – Teatro Politeama Rossetti

26 ottobre Montecatini (PT) – Teatro Verdi

4 novembre Latisana (UD) – Teatro Odeon

5 novembre Sacile (PN) – Teatro Zancanaro

6 novembre Spilimbergo (PN) – Teatro Miotto

7 novembre Pontebba (UD) – Teatro Italia

8 novembre San Vito (PN) – Auditorium Centro Civico

12 novembre Milano – Teatro Carcano

15 novembre Torino – Teatro Colosseo

4 dicembre Bologna – Teatro Duse

JOE BASTIANICH – MONEY, Il bilancio di una vita

“Il bilancio della mia vita è quello di una persona che ha avuto la fortuna di vivere tante esperienze: alcune riuscite, altre no, ma tutte preziose. Attraverso il denaro esploriamo diversi aspetti dell’esistenza, comune a tutti, anche quelli più profondi. Questo spettacolo rappresenta una pausa lungo il cammino: un momento per guardarsi indietro, riflettere su ciò che è accaduto e sull’impatto che ha avuto su di me.

Il teatro è sempre stato presente nella mia vita: sono nato a New York, il mio primo ristorante nacque a Broadway, e oggi il palcoscenico diventa lo spazio naturale dove posso riunire le mie passioni. Mi considero un narratore: mi piace raccontare quello che ho vissuto e che continuo a vivere, sia attraverso i libri, la televisione o la musica. Finora ho avuto una vita che mi sento di definire incredibile e vorrei offrire alcuni spunti, racconti di vissuto che possano intrattenere, divertire, ma anche far riflettere.

Il palco è una sfida continua, un’energia che dà senso e forza a tutto. In questo spettacolo porto con me le esperienze della mia vita: storie della mia famiglia, la New York degli anni ’70, il business della ristorazione, spunti imprenditoriali, ricordi, la mia musica.

Il denaro, in questo contesto, è il filo conduttore che ci permette di parlare di temi universali. Può sembrare scomodo affrontarlo, ma in realtà è un modo per raccontare molto altro: rapporti familiari, legami tra generazioni, immigrazione, ricchezza e povertà.

Money – Il bilancio di una vita parte anche da un fallimento, quello di un ristorante, ma va oltre: diventa il racconto di storie umane che appartengono a tutti noi e che ci aiutano a capire quanto i soldi influenzino le nostre vite e il nostro modo di essere”.

(6 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





