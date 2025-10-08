Skin sinistra
Agli Arcimboldi “La Fille Mal Gardée”, presentato da TAM Ballet

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
A partire dal 19 ottobre 2025 il palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano accoglie la sua prima stagione di balletto con uno dei capolavori più amati del repertorio classico [.....]

40 minuti fa
Agli Arcimboldi “La Fille Mal Gardée”, presentato da TAM Ballet

Gaiaitalia.com Notizie Milano
97
Lettura: meno di 1 minuti
di Redazione MI

Considerato il balletto più antico ancora rappresentato nelle compagnie di danza di tutto il mondo, La Fille Mal Gardée è una vera e propria celebrazione della leggerezza e dell’umorismo in chiave coreutica.

Una commedia brillante che conquista il pubblico con la sua leggerezza, ironia e vivacità, raccontando con garbo la risoluzione di un amore ostacolato. I personaggi, vere e proprie caricature, arricchiscono la narrazione con ritmo e umorismo, rendendo ogni scena un piccolo gioiello teatrale.

Nei ruoli principali si esibiranno Giordano Bozza e Ruika Yokoyama, primi ballerini del Thüringen Staatsballett di Gera, Germania.  Anche in questo caso, come tradizione della sinergia di AUB e TAM, ci sarà la musica eseguita dal vivo dall’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal M. Marco Dallara.

 

 

(8 ottobre 2025)

©gaiaitala.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



