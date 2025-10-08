Agli Arcimboldi “La Fille Mal Gardée”, presentato da TAM Ballet

di Redazione MI

Considerato il balletto più antico ancora rappresentato nelle compagnie di danza di tutto il mondo, La Fille Mal Gardée è una vera e propria celebrazione della leggerezza e dell’umorismo in chiave coreutica.

Una commedia brillante che conquista il pubblico con la sua leggerezza, ironia e vivacità, raccontando con garbo la risoluzione di un amore ostacolato. I personaggi, vere e proprie caricature, arricchiscono la narrazione con ritmo e umorismo, rendendo ogni scena un piccolo gioiello teatrale.

Nei ruoli principali si esibiranno Giordano Bozza e Ruika Yokoyama, primi ballerini del Thüringen Staatsballett di Gera, Germania. Anche in questo caso, come tradizione della sinergia di AUB e TAM, ci sarà la musica eseguita dal vivo dall’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal M. Marco Dallara.

