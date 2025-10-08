71enne si getta dal balcone mentre bussano per lo sfratto a Sesto San Giovanni

di Redazione MI

Un biglietto d’addio, scrive Repubblica, e poi il salto nel vuoto: appena l’ufficiale giudiziario ha bussato alla sua porta il salto nel vuoto. E’ stato l’estremo gesto di un uomo di settantuno anni, italiano, morto stamattina a Sesto San Giovanni mentre lo stavano sfrattando, poco dopo le 9, nel giorno in cui lo sfratto era diventato esecutivo

Quando l’incaricato ha citofonato, il settantunenne si sarebbe lanciato dal sesto piano. Un salto dal vuoto. I poliziotti del commissariato di Sesto indagano e, stando alle informazioni citate da Repubblica, hanno trovato un biglietto d’addio scritto di suo pugno.

L’ennesima tristissima storia di un’Italia che non avremmo voluto vedere.



