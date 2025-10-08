Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
21.4 C
Milano
23.6 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

Agli Arcimboldi “La Fille Mal Gardée”, presentato da TAM Ballet

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
A partire dal 19 ottobre 2025 il palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano accoglie la sua prima stagione di balletto con uno dei capolavori più amati del repertorio classico [.....]

Joe Bastianich in “Money, il bilancio di una vita” in tour dal 24 ottobre

Prosegue “Racconti d’autunno” la sessione autunnale del Festival di teatro popolare di Atelier Teatro “Le mille e una piazza 2025”

La stagione del TF Teatro Fontana si apre con Chiostri Suite

34 minuti fa
HomeMilano & Lombardia PoliticaOsservatorio Democratico Sport: “L’incasso di Italia-Israele vada alle ONG che ancora operano...

Osservatorio Democratico Sport: “L’incasso di Italia-Israele vada alle ONG che ancora operano a Gaza”

Articolo precedente
71enne si getta dal balcone mentre bussano per lo sfratto a Sesto San Giovanni
Gaiaitalia.com Notizie Milano
109
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

Italia-Israele del 14 ottobre non può essere una partita come tutte le altre. Mentre assistiamo all’ennesima violazione del diritto internazionale ai danni di volontari che cercano di portare aiuto a Gaza, mentre si spera che la diplomazia possa fermare finalmente le bombe sui civili, a Udine va in scena un match per le qualificazioni mondiali che al momento ha venduto poco più di 4mila biglietti. Nonostante le tante richieste arrivate a UEFA e FIFA perché Israele venga esclusa dalle competizioni ufficiali, nulla si muove.

Lo scrive l’Osservatorio Democratico Sport in una nota stampa.

Per la Nazionale Italiana e la FIGC questa è l’occasione di dare un segnale importante e se questa partita si deve giocare a tutti i costi vista l’insipienza degli organismi mondiali del calcio, allora che l’intero incasso sia devoluto alle ONG che ancora operano a Gaza. Sarebbe bello vedere lo stadio Friuli gremito di persone che vogliono assistere a una partita di calcio sapendo però di poter dare il proprio contributo a chi ancora riesce ad aiutare la popolazione palestinese. Le grandi manifestazioni che abbiamo visto negli scorsi giorni dimostrano da che parte sta l’opinione pubblica italiana. Questa partita, che non si dovrebbe giocare, diventi un’occasione di umanità.

 

 

(8 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
71enne si getta dal balcone mentre bussano per lo sfratto a Sesto San Giovanni
Milano
cielo sereno
21.4 ° C
22.6 °
20.6 °
61 %
2.2kmh
0 %
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
22 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

71enne si getta dal balcone mentre bussano per lo sfratto a...

Gaiaitalia.com Notizie Milano -