Majorino (PD) risponde agli attacchi a Paolo Romano nel dopo-Flotilla: “Senza pudore”

“Ma quando eminenti esponenti della destra milanese dicono che a Paolo Romano andrebbe permesso di parlare agli studenti solo con un contraddittorio, esattamente, a chi pensano: a un carceriere o a un torturatore della polizia israeliana? Abbiano un po’ di pudore!”
Così Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale dem, commenta l’attacco del consigliere regionale Marco Bestetti, di Fratelli d’Italia, e della vicesegretaria nazionale della Lega Silvia Sardone a Paolo Romano, collega al gruppo regionale del Pd al Pirellone, reduce dall’esperienza traumatica della interruzione, da parte dell’Idf, della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.
(9 ottobre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata