20.9 C
Milano
23.6 C
Roma
MILANO

SPETTACOLI

38 minuti fa
Made4Art presenta "L'Invito", dal 22 ottobre al 3 novembre

Made4Art presenta “L’Invito”, dal 22 ottobre al 3 novembre

Physalia presenterà "Oniria", il suo album di debutto uscito per Okum Produzioni
Welfare. Arriva "Jonas nelle Periferie", supporto psicologico e psicoterapeutico a tariffe sociali
Gaiaitalia.com Notizie Milano
87
Lettura: 2 minuti
Lo spazio Made4Art è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, L’Invito, mostra personale dell’artista, art director e graphic designer Alberto Volpin a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

In esposizione una serie di coloratissime opere pittoriche che rimandano direttamente al mondo dei fumetti e al cinema, all’interno delle quali personaggi di fantasia si fondono inaspettatamente con situazioni attuali e della contemporaneità, con vicende personali e collettive. Superman e Wonder Woman, Hulk, l’Uomo Ragno, Capitan America, Batman e Catwoman, ma anche Darth Vader, Terminator e Rocky Balboa si trovano così ad aggirarsi per le strade di New York come nelle piazze di Venezia o di Padova, con uno spritz in mano, vicino a un’automobile d’epoca oppure davanti al Monumento equestre al Gattamelata di Donatello con la stessa disinvoltura che sono soliti sfoggiare nei comics e nei film dai quali sono tratti. Nei lavori di Volpin non mancano riflessioni su tematiche storiche o d’attualità, come gli attentati dell’11 settembre 2001, la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina, che l’artista tocca a modo suo, con immagini allegoriche e profonde, affrontando l’argomento in maniera originale e personalissima.

Le sue minuziose composizioni pittoriche, spesso caratterizzate da una sottile ironia e da un approccio ludico nei confronti del mondo, fondono Iperrealismo e Pop Art, vita e sogno, dando origine ad atmosfere spiazzanti che trascinano l’osservatore nel suo universo ricco di colore e magia. Con le opere di Alberto Volpin in mostra presso MADE4ART, Brera verrà idealmente invasa da supereroi e personaggi senza tempo che stimoleranno in maniera entusiasmante la nostra immaginazione.

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 21 ottobre 2025 dalle ore 18 alle 20. A partire dal 22 ottobre e fino al 3 novembre L’invito sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede, il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle ore 15 alle 18; sabato 1 novembre lo Spazio rimarrà chiuso al pubblico.

Alberto Volpin. L’Invito
a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni
21 ottobre – 3 novembre 2025
Inaugurazione martedì 21 ottobre ore 18 – 20
dal 22 ottobre la mostra sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede:
lunedì 15 – 18, martedì – venerdì 10 – 18, sabato 15 – 18
sabato 1 novembre lo Spazio sarà chiuso al pubblico

 

 

(10 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Physalia presenterà "Oniria", il suo album di debutto uscito per Okum Produzioni
Welfare. Arriva "Jonas nelle Periferie", supporto psicologico e psicoterapeutico a tariffe sociali
