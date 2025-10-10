Skin sinistra
2 ore fa
Physalia presenterà "Oniria", il suo album di debutto uscito per Okum...

Physalia presenterà “Oniria”, il suo album di debutto uscito per Okum Produzioni

Gaiaitalia.com Notizie Milano
49
Lettura: 1 minuti
di Redazione MI

Venerdì 17 ottobre, OPOS apre le sue porte a un evento speciale: una serata in cui Physalia, presenterà Oniria, il suo album di debutto uscito per Okum Produzioni, l’etichetta torinese di Manuel Volpe della Rhabdomantic Orchestra che ha già messo in circolazione artisti eccellenti come Massimo Silverio e Fabio Mina.

Oniria è un viaggio musicale nell’immaginario onirico e del subconscio, dove sogni vividi e visioni interiori prendono forma attraverso un suono personale e cinematografico, come in un musical diretto da David Lynch.

Il linguaggio musicale di Physalia si fonda su un impianto minimale e suggestivo: vecchio pianoforte a muro, percussioni preparate, oggetti, sintetizzatori. La sua voce, intensa e sfaccettata, evoca paesaggi sonori sospesi tra songwriting, chamber pop, musica contemporanea e sperimentazione, con echi di Fiona Apple, Björk e P.J. Harvey. Ad accompagnarla nell’esecuzione dei brani sarà il batterista professionista Nicholas Remondino.

Brani come Astral Hurricanes, Vertical Eye e Devoured By The Sun definiscono una poetica ipnotica e stratificata, che cattura e trasporta l’ascoltatore in uno stato di sogno lucido. Un debutto maturo, autentico e profondamente evocativo.
 

Venerdì 17 ottobre 2025
inizio ore 21.00
OPOS
via Ermenegildo Cantoni 3, Milano
programma della serata
apertura porte ore 20:30
inizio concerto ore 21:00
Ingresso gratuito previa registrazione su Eventibrite al link
oniria-physalia-opos.eventbrite.it
www.opos.it

 

 

 

(10 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



